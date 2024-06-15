【vivienne westwood】BELT リング

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商品名：BELTリング種類：指輪色：シルバー付属品：保証書サイズ：L（約17号）価格：69000円4年前に表参道で購入しました♪大切にしていた指輪ですが出品することにしました！！状態は写真での判断をお願い致します。購入された場合は丁寧に真心込めて発送させていただきます。※ご自身で納得してからご購入をお願い致します。※購入後の返品、クレームは受け付けません。※24時間以内の発送を心掛けております。※即購入OK。※交渉途中でも早い者勝ちです。※お値下げ承ります。#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアン#シルバー#リング#ピアス#ネックレス#アクセサリー