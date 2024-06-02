Barbour for MARKAWARE \u0026 EDIFICE 別注BEDALE

新品未使用。一度も着ることがなくクローゼット保管です。MARKAWAREとBarbour、EDIFICEとの奇跡のトリプルコラボレーションモデル2021AWモデルです。現代における日本製ベンタイル生地で作られたモダンシルエットのBEDALEと捉えて問題ないでしょう。別ブランドのAUBERGEでもAUBERGEクロスと呼んでいる超高密度の生地を生産をしている埼玉県のダイワインターテックの生地です。AUBERGEと同じ生地ではないですが、超高密度な生地である事は変わりなく、本家ベンタイルを越えると言わしめた生地です。カラー：カーキサイズ：1(cm)肩幅42.5身幅64着丈79袖丈64.5裄丈86袖口幅16.5素材表地:綿100%裏地:綿100%裏地下部:ナイロン100%コーデュロイ部分:綿100%■別注ポイント・撥水性・耐水性を高いレベルで保った、イージーケアなオーガニックコットンを100%採用した生地を使用。(オイルドクロスではございません。)・耐水性保持のため、織機を改造して通常の限界以上の高い密度で織り上げました。はじめは硬さが気になるかもしれませんが少し着込むと、身体に馴染んでいく仕様です。・長く着てもらうために糸の状態でスレン染めを施しています。堅牢度の非常に高いスレン染料、それも糸の状態で染めているので色あせが少なく、何十年も着てもらえます。まさに一生物として愛用して頂ける一品です。・定番型BEDALEを全体的にリラックスサイズに調整したMARKAWAREのサイズバランスに変更。透け感：なし裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通AUBERGEオーベルジュBarbourバブアーBEDALEビデイルビデールBURGHLEYバーレーINTERNATIONALインターナショナルBeginビギンblurhmsブラームスBONCOURAボンクラDAIWAPIER39ダイワピアKAPTAINSUNSHINEキャプテンサンシャインMARKAWAREマーカウェアmarkaマーカNEATニートTextテクスト片野英児アニキアニ散歩アニチューブ



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