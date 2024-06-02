シルバー925製 指輪 ヴィンテージリング 16号

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商品詳細
シルバー925製のヴィンテージリングになります。男女問わずお使い頂けます。80年代物のものになります。新品、未使用ですが年代物ですので細かい傷やくすみがあったりします、ヴィンテージにご理解の頂ける方のみよろしくお願い致します。※コメントで質問中や交渉中であっても、誰でも即購入可能です。早い者勝ちになりますのでご了承下さい。在庫のある商品から一点物の商品もありますので、購入希望の方はお早めにご購入下さい。#リング#指輪#レトロ#アンティーク#年代物#モード#エキゾチック#アクセサリー#インダストリアル#韓国#シルバー925#シルバーアクセサリー#インディアン#インディアンジュエリー#ビンテージ#ヴィンテージ#古着#vintageカラー···シルバー材質···シルバー
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