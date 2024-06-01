バレンティノ　Valentino セットアップ　スーツ　ダブル　ピークドラペル

○サイズLサイズ程【ジャケット】肩幅47cm身幅55cm袖丈58cm着丈72cm【パンツ】ウエスト84cmヒップ97cm股上26cm股下75cm総丈101cmわたり幅32cm裾幅24cm折り返し幅8cm平置き外寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。※スーツのみの出品です。○状態内部に一部わずかな傷や汚れがございますが着用後の外見に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご着用いただける状態です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。クリーニング済み。○カラーブルーグリーン青緑○素材品質表示タグなし○仕様【ジャケット】ダブル2ボタン背抜きサイドベンツ【パンツ】ノータックvalentinogaravaniヴァレンティノガラヴァーニバレンティノバレンチノリコメンドオーダーItalyイタリア製オーダースーツセットアップ上下セットテーラードジャケットWボタンピークドラペルパンツスラックスセンタープレスゆるだぼカジュアルビックシルエットビンテージヴィンテージレトロ80s菅田将暉ビジネスヴィジネスフォーマルオフィス結婚式二次会ドレスパーティーセレモニーお呼ばれシックオシャレメンズアパレルブランド服ベーシックシンプルおしゃれ



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