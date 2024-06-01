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ZOCALO ソカロ　バード・ドージェ・ブレスレット
商品番号 E30315826202
商品名

ZOCALO ソカロ　バード・ドージェ・ブレスレット
ブランド名 ソカロ
特別価格 税込 15,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバーZOCALOのバード・ドージェ・ブレスレットです。●サイズ：21cm●素材：シルバー●状態：5年程前に原宿のZOCALOで購入。20回程度着用しました。目立った傷等は見当たりませんが、クリーニング等はしていないので、くすみはあるかと思います。写真にてご確認ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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