ZOCALO ソカロ　バード・ドージェ・ブレスレット

アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバーZOCALOのバード・ドージェ・ブレスレットです。●サイズ：21cm●素材：シルバー●状態：5年程前に原宿のZOCALOで購入。20回程度着用しました。目立った傷等は見当たりませんが、クリーニング等はしていないので、くすみはあるかと思います。写真にてご確認ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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