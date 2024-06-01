ZOCALO ソカロ　バード・ドージェ・ブレスレット

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商品詳細
アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバーZOCALOのバード・ドージェ・ブレスレットです。●サイズ：21cm●素材：シルバー●状態：5年程前に原宿のZOCALOで購入。20回程度着用しました。目立った傷等は見当たりませんが、クリーニング等はしていないので、くすみはあるかと思います。写真にてご確認ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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