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ドラゴンボ ール スーパーサイヤ人 孫悟空 フィギア アナザーカラー 52cm
商品番号 K94855561618
商品名

ドラゴンボ ール スーパーサイヤ人 孫悟空 フィギア アナザーカラー 52cm
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 4,510 円
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商品詳細

品質に問題があった場合は、返品対応可能です。​1​ドラゴンボールスーパーサイヤ人孫悟空フィギアアナザーカラー52cm​2​サイズ:約52cmカラー:アナザーカラー状態:新品同様（写真と同じものです）価格:購入した値段18000円一度アメリカで購入し、大切に保管しておりました。写真と同じ商品をお届けいたしますので、違う場合のご返品も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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