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ボッテガヴェネタ　名刺入れ　ネイビー　本革
商品番号 L36647223272
商品名

ボッテガヴェネタ　名刺入れ　ネイビー　本革
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブルー外側は擦れなどによる使用感がありますが、状態は比較的良いです。亀裂などはありません。内側はさほど擦れなどによる剥げも多少なものです。使用感がある商品ですので、神経質な方はご遠慮ください。あくまでも中古の商品であり、不安な方は購入前にご質問いただき、納得した上での購入をお願いしております。尚、購入後の返品は受け付けておりませんのでご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless479359.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration118015.html
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