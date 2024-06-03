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ヴィンテージ　リメイク　バーバリー　チェックキャップ
商品番号 S99704568901
商品名

ヴィンテージ　リメイク　バーバリー　チェックキャップ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Burberryのトレンチコートを解体し出来たCAPです。都内の古着屋で数年前に購入しましたが、登場回数が少ない為、出品いたしました。一点モノの上品なCAPです！！ツバの部分にワイヤーが入っている為、スタイルに合わせて折っても面白い表情です。キレイめなスタイルにも合わせやすいです！大きなダメージも無く、古着慣れしてる方ならお使い頂けるコンディションです。ぜひこの機会に秋、冬のスタイリングのアクセントにいかがでしょうか？？女性の方にもおすすめです。※古着慣れしている方のみ購入をお願いします。カラー···ベージュ
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