【人気品】AMIACALVA for SHIPS 栃木レザー 三つ折り財布 黒

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。【ブランド名】AMIACALVAforSHIPSアミアカルヴァシップスコラボ別注【アイテム名】栃木レザー三つ折り財布財布ミニ財布ミニマリストコンパクトコインケース【カラー】ブラック【素人実寸】縦約7.5cm横約9cmマチ約2cm【状態】中古品になります。目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感はご容赦ください。必ず全て画像ご確認ください。あくまで中古品の為、中古品や古着にご理解ある方の購入をお願いしております。自宅保管になりますので、完璧なお品物をお求めの方は購入をお控え下さい。発送について、タイトな梱包になりますので、予めご了承ください。【管理番号】33260703223/7-57



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