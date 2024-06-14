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商品詳細
adidasのスニーカーですなんの種類かはわかりませんが服装にあわなかったので1度のみ軽く使用しただけなので綺麗だと思いますサイズは27で丁度です#NIKE#adidas#スニーカー#ソックススニーカー
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