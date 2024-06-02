⭐︎GIANNI VERSACE ジャンニ　ヴェルサーチ　ダチョウ　オーストリッチ

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⭐︎GIANNIVERSACEジャンニ ヴェルサーチ ダチョウ オーストリッチ【ブランド】ジャンニヴェルサーチ【アイテム】カードケース【実寸】縦：11.5cm横：8cm【素材】ダチョウレザー オーストリッチレザー【カラー】ブラック【状態ランク】C【状態詳細】一部剥がれあり。日常の使用に際する難はございません。当店が扱うお品はヴィンテージ品がメインの為、年代物の汚れや劣化等はご理解くださいませ。交渉中であっても、即決価格での購入頂ける方を優先致します。ご理解くださいませ。お顔の見えないお取り引きですので、尚更、誠心誠意、皆様の信頼できる出品者になれるよう丁寧に対応させていただきます。管理番号：YSK09