アルテミスキングス silver925 リング 15号(フリー)

アルテミスキングス【ArtemisKings】925シルバー〈クロス/ストーン〉リング15号(フリー)東京原宿発信の人気シルバーアクセサリーブランド〈ArtemisClassic〉のセカンドラインのブランドで、多彩な石使いをベースに、石の魅力を最大限に引き出すアクセサリーを展開する「ArtemisKingsアルテミスキングスのジュエリーです。ギリシャ神話に登場する純潔の女神「Artemis」と皇帝を意味する「kingofkings」が由来。荘厳なゴシック調のデザインをベースに、繊細な彫り込みを加え、見えない部分にまで拘りぬいた芸術性の高い作品を多数展開しています。アルテミスキングスの925シルバー製リングです。クロスの中央に煌めくブラックストーンを配置、アラベスク模様の彫刻が素晴らしい作品です。リング内側に、アルテミスキングスのブランドマーク、925刻印があります。ジュエリーの美しさは、まさに芸術品、アルテミスキングスならではの他にはない魅力です。リング最大幅(クロス部分)約9ミリです。サイズは現状15号ですが、アームを拡げたり、縮めたりできるデザインなので、多少のサイズ調整可能だと思います。付属品はありません。USED品ですが、まだまだ状態も良く素敵にお使いいただけると思います。



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