LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガポルトフォイユ ロン オセアン

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンタイガポルトフォイユロンオセアン品番1A9198collarブラックカード入れ×17マチあり札入れ×1大×3madeinFrance付属品として保存袋箱が付きます。多少の使用感、ヨレ、スレなどありますが、目立つキズ、、割れ、汚れなどはなくまだまだ十分にご利用できると思います。楽天オンライン購入
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