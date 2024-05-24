美品 24インチバスドラム ハードケース付き

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1980年代後半に発売された当時のパールの最高峰です。ほとんど使用することなく自宅で保管していて状態はとても良いです。ただしフープ部分は木製に塗装され剝がれやすい作りなので多少傷（特にペダル部分）があります。詳細は写真でご確認ください。ヘッドは表がクリアー、打面にはピンストライプを装着。素早いアタックと太い音、また長い余韻が特徴です。専用のハードケースもお付けいたします。楽器自体は古いものなのでその点ご理解いただける方にお譲りしたいと思ってます。