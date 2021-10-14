新品未開封 7点セット TinyTAN ぬいぐるみS タイニータン BTS #1

新品未開封品の7点セットの商品です。■サイズ：約横13㎝×縦23㎝x厚み9.5cm程※素人採寸のためおおよそのものです箱パッケージ部分は若干の塗装の剥がれ、かすれ、傷、汚れ、凹み、日焼けなどがございます。状態につきましては、写真よりご確認くださいませ。商品の状態にご了承いただける方のみお手続きをお願いいたします。また、こちらご購入時期により、梱包・発送作業に10〜20日ほどお時間をいただく場合がございます。ご購入前にご了承いただけますと幸いです。▼他出品中の商品もございますので、以下よりぜひご覧くださいませ#新品・特価品_takaraya---#TinyTAN#タイニータン#BTS#RM#アールエム#JIN#ジン#SUGA#シュガ#J-HOPE#ジェイホープ#JIMIN#ジミン#V#テテ#JUNGKOOK#ジョングク



TinyTAN/ぬいぐるみS/7種セット【グッズ】 | BTS | UNIVERSAL MUSIC STORE



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