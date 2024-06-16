CHALLENGERキャップチャレンジャーキャッ プ チャレンジャー

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一度短時間の着用ですがぶら下げていた跡が残ってしまったので格安での出品です。もともとウォッシュ加工品です。画像にてしっかり確認してからのご購入お待ちしております。刺繍帽子カラー...ベージュ形...ベースボール