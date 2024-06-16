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ブルガリのリングネックレス
商品番号 R92578481089
商品名

ブルガリのリングネックレス
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー材質···シルバー黒の紐ありますが使用感あり(ブルガリの紐ではありません)ブルガリの箱付き返品やクレーム対応は致しかねます。ご了承くださいませ。
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