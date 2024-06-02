LOUIS VUITTON ヴィトン レザー ユタ フォルトフォイユロング 財布 ...

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当ショップの商品をご覧頂きありがとうございます✨商品は全て質屋やブランドショップにて鑑定済みの正規品となります。ほかにも多数商品出品中です✨【#ロビのメンズアイテム一覧】【#ロビのメンズ財布・小物一覧】【#ロビのLOUISVUITTONアイテム一覧】◾️ブランド名:LOUISVUITTONルイヴィトンユタポルトフォイユロング長財布ダークブラウン◾️シリアル等:MI4137◾️商品状態:中古品の為、スレ、傷、小銭入れの黒ずみ、イニシャル等ございますが、大きな使用感などもなくまだまだご使用いただけます！◾️付属品:箱、保存袋◾️サイズW19cm×H9.5cm×D1cm手作業で計測してる為若干の誤差があります。⭕️お値引きの交渉⭕️追加のお写真のご相談⭕️即購入可-専用でない限り商談中の場合でも購入者様を優先致します。-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！◾️管理番号#RB171