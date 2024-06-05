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クロムハーツ　ベビーファットチャーム　プラチナメッキコーティング
商品番号 U62319362313
商品名

クロムハーツ　ベビーファットチャーム　プラチナメッキコーティング
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 15,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材:シルバー925（プラチナコーティング)＊購入する気のない　いいねはご遠慮下さい。こちらは3ヶ月程前に某フリマサイトにて購入したのですが、手放すことにしました。一度だけ３０秒程の試着のみです。大切に保管しておりました。チェーンは付属しません。神経質な方の購入はお控え下さい。ノンクレームノンリターンでお願い致します。喫煙者なし、ペットなしです。よろしくお願い致します。袖丈...長袖材質...シルバーカラー...シルバー
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