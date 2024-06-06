【K18/8.4g】Cartier カルティエ C2 指輪 リング

ご観覧いただきありがとうございます。実家の整理をした際に出てきました。もう使用しないそうなので、出品致します。念の為、リユースショップにて真贋保証確認済み◎▪️商品名：C2▪️ブランド：Cartier/カルティエ▪️金質：K18▪️サイズ：18号▪️重量：8.4g▪️付属品:無し▪️状態：多少の傷や汚れがあります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は、購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。tk78



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