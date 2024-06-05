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【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪 | フリマアプリ ラクマ
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Antique Jewelry S925シルバーアクセサリー - 自由と平和の象徴である橄欖枝と五角星モチーフが施された、ブラックオニキスの指輪が男性用のレトロなデザイン
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