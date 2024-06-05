✿フォロー\u00263000円以上で5%OFF✿まとめ買いでも割引あり‼︎コメント不要・即購入OK全商品一点物＊早い者勝ち!!▼Item/\"Star\"MotifSilverColorVintageRing▼Color/シルバーできるだけ実物に近い色味になるよう撮影しておりますが、お使いの機器によって見え方が異なる場合がございます。▼Size/・モチーフ部分 高さ約14㎜×幅約14㎜・内径約17.0㎜・内周約54㎜・幅約3㎜・重量約6g▼Condition小傷あり。▼CautionUSED品であることをご理解頂ける方のみご検討ください。また、慎重に検品しておりますが、稀に見落とし等がある場合がございます。完璧をお求めの方は、ご購入をお控えいただきますようお願いいたします。当ショップではメンズに限らず、レディースの方でもビッグシルエットでゆるっと着て頂ける商品を多数出品しております。トレンド、ヴィンテージなど厳選した商品を出品しておりますので、よろしければ他の商品もご覧くださいませ(^O^)#arieアクセサリー✿#古着屋arie✿AG87



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪 | フリマアプリ ラクマ



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪



【vintage】スター 星 モチーフ シルバーカラー レトロ リング 指輪



ホースシュー＆スター シルバーリング - 古着のネット通販サイト 古着 ...



リング 指輪 星 スター ハート ビンテージ風 バイカラー 大人かわいい-another me（アナザーミー）



リング 指輪 星 スター ハート ビンテージ風 バイカラー 大人かわいい-another me（アナザーミー）



Antique Jewelry S925シルバーアクセサリー - 自由と平和の象徴である橄欖枝と五角星モチーフが施された、ブラックオニキスの指輪が男性用のレトロなデザイン



ホースシュー＆スター シルバーリング - 古着のネット通販サイト 古着 ...



Antique Jewelry S925シルバーアクセサリー - 自由と平和の象徴である橄欖枝と五角星モチーフが施された、ブラックオニキスの指輪が男性用のレトロなデザイン



5点ｾｯﾄ ﾘﾝｸﾞ 指輪 ﾚｲﾔｰﾄﾞ 重ねづけ ｴｽﾆｯｸ ｷﾗｷﾗ ﾗｲﾝｽﾄｰﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 月 ﾓﾁｰﾌ 星 ｽﾀｰ-another me（アナザーミー）



Antique Jewelry S925シルバーアクセサリー - 自由と平和の象徴である橄欖枝と五角星モチーフが施された、ブラックオニキスの指輪が男性用のレトロなデザイン



リング 指輪 星 スター ハート ビンテージ風 バイカラー 大人かわいい-another me（アナザーミー）