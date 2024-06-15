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90s Jリーグ サッカー キャップ 6Panel 緑 グリーン
商品番号 T97176769647
商品名

90s Jリーグ サッカー キャップ 6Panel 緑 グリーン
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎商品一覧#marishiten---------------------------------------------当店では1点1点\"丁寧に\"検品→洗濯→乾燥→アイロン→検品　とメンテナンスを行なっております。------------------------------------------1992年製90年代J.LEAGUEJリーグサッカー刺繍デザインキャップ-------------------------------------------⚫︎商品説明jumadibaやjsmorganなどのラッパーの影響でサッカーアイテムの需要がかなり高くなり始めましたね♪キャラクターやロゴが刺繍でしっかりとした作りのデザインです。　　ストリート系ナイロンパンツミリタリー軍物軍モノ軍パンカーゴパンツとの相性◎90s90年代レトロ古着キャラTアニメTキャップサッカースタイルが好きな方は是非。--------------------------------------------⚫︎カラーグリーン⚫︎状態目立った傷や汚れなし(状態はトラブル防止の為、細かく記載させていただいております)⚫︎SIZEフリー(スナップバック)カラー...グリーン形...ベースボール素材...コットン
http://narcologia.ru/goods/preference461338.html
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