90s Jリーグ サッカー キャップ 6Panel 緑 グリーン

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商品詳細
▶︎商品一覧#marishiten---------------------------------------------当店では1点1点\"丁寧に\"検品→洗濯→乾燥→アイロン→検品 とメンテナンスを行なっております。------------------------------------------1992年製90年代J.LEAGUEJリーグサッカー刺繍デザインキャップ-------------------------------------------⚫︎商品説明jumadibaやjsmorganなどのラッパーの影響でサッカーアイテムの需要がかなり高くなり始めましたね♪キャラクターやロゴが刺繍でしっかりとした作りのデザインです。 ストリート系ナイロンパンツミリタリー軍物軍モノ軍パンカーゴパンツとの相性◎90s90年代レトロ古着キャラTアニメTキャップサッカースタイルが好きな方は是非。--------------------------------------------⚫︎カラーグリーン⚫︎状態目立った傷や汚れなし(状態はトラブル防止の為、細かく記載させていただいております)⚫︎SIZEフリー(スナップバック)カラー...グリーン形...ベースボール素材...コットン
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