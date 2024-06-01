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スネークチェーンネックレス　シルバー925
商品番号 I57684159893
商品名

スネークチェーンネックレス　シルバー925
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スネークチェーンという言葉にひかれて購入したのですがあまり使わず長らく閉まってたので黒ずんでますがクロスやリューターなどで磨くと輝きを戻します。長さ約50.5cm幅約2mm中古商品になりますので写真確認と気になる事はコメントお願いします。検索ワード！シルバーアクセサリー　カスタムパーツ　アルテミスクラシックネクロマンス　　カスタムパーツ　ディールデザイン　ビザール　スカル　リング　シルバー　ネックレストップ　ターコイズ　ホピ族　ココペリ　アリゾナホワイトターコイズ　インディアンジュエリーチェーン　シルバーアクセサリー925　　ネイティブネックレス　ネックレスチェーン　925　デザインチェーン　インディアンスピリット　サード　ソカロ　ディールデザイン　ネクロマンス925チェーン　チェーンネックレス　925チェーン　シルバーアクセサリー　タディ\u0026キング　シルバーチェーン　アルテミスクラシックインディアンジュエリー　ナバホ族　アクセサリーカスタムタディ\u0026キング　アルテミスクラシックシルバーアクセサリースターリングシルバーインディアンジュエリーハワイアンジュエリーネイティブアメリカンメキシカンジュエリーシルバーリングネックレス　トップペンダント　トップアリゾナフリーダムアリフコレクションディールデザインノースワークスシルバースミスヴィンテージナバホズニ純銀アレックスストリーターGINYAM.G.Cm.g.cB.W.LウルフマンブラザーズジャスティンデイビスエムズコレクションガルニtaujanビザールクロムハーツソカロフロワティエドールF.A.Lbwlアリゾナフリーダムディールデザインアバランチブラッディーマリー材質···シルバーカラー···シルバー
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