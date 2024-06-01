スネークチェーンネックレス　シルバー925

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商品詳細
スネークチェーンという言葉にひかれて購入したのですがあまり使わず長らく閉まってたので黒ずんでますがクロスやリューターなどで磨くと輝きを戻します。長さ約50.5cm幅約2mm中古商品になりますので写真確認と気になる事はコメントお願いします。検索ワード！シルバーアクセサリー カスタムパーツ アルテミスクラシックネクロマンス カスタムパーツ ディールデザイン ビザール スカル リング シルバー ネックレストップ ターコイズ ホピ族 ココペリ アリゾナホワイトターコイズ インディアンジュエリーチェーン シルバーアクセサリー925 ネイティブネックレス ネックレスチェーン 925 デザインチェーン インディアンスピリット サード ソカロ ディールデザイン ネクロマンス925チェーン チェーンネックレス 925チェーン シルバーアクセサリー タディ\u0026キング シルバーチェーン アルテミスクラシックインディアンジュエリー ナバホ族 アクセサリーカスタムタディ\u0026キング アルテミスクラシックシルバーアクセサリースターリングシルバーインディアンジュエリーハワイアンジュエリーネイティブアメリカンメキシカンジュエリーシルバーリングネックレス トップペンダント トップアリゾナフリーダムアリフコレクションディールデザインノースワークスシルバースミスヴィンテージナバホズニ純銀アレックスストリーターGINYAM.G.Cm.g.cB.W.LウルフマンブラザーズジャスティンデイビスエムズコレクションガルニtaujanビザールクロムハーツソカロフロワティエドールF.A.Lbwlアリゾナフリーダムディールデザインアバランチブラッディーマリー材質···シルバーカラー···シルバー
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