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専用　未使用　ボッテガヴェネタ　メンズリング
商品番号 X81904927104
商品名

専用　未使用　ボッテガヴェネタ　メンズリング
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーメンズリング15号ボリュームがあり、存在感があります未使用ですが、自宅で保管していた為、ご了承いただける方でお願いします。保存袋なしトラブル防止のため、返品不可とさせてください
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