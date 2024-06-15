新品　EDISON LAB 薄い二つ折り財布　FINALE スマートウォレット

ご覧いただきありがとうございます。こちらのお財布は新品未使用です。薄く、コンパクトでオールイワンの財布をお探しの方、GANZO.スロウ、ココマイスター、ボールスミス、フォルメ、土屋鞄お好きな方はぜひ♪◤薄い、だけじゃない。◢超薄1cmに全部INのスマートウォレット。ポケットに入れてもボコッとしない、薄さ10ミリ。でも、薄いだけじゃない。薄さをキープするために大事なのは、小銭を出しやすく増えないこと。◎がま口だから、0.5秒で小銭を出せる。ガバっと開いて一列に並んで取りやすい。◎お札と小銭が同時に並んで見れるから、スマートに小銭を出せる。◤一晩で売り切れ◢フリック入力などを発明した、発明家の小川コータが発明し10年使い続けて満を持して製品化し、Makuakeに出品したところ、一晩で売り切れ800個以上売れた逸品。◤全てを収納◢小銭999円、カード7+1枚、お札、カギ大1+小2を収納。他に何もいらない。カギをがま口に根付紐で結べば、落とす心配もなし。◤スタイリッシュ＆高品質​◢人前で出すものだから。長く使えるシンプルデザイン。高品質な日本製、スコッチガード皮革保護剤加工を施された高級牛革。財布がついに要らなくなるその日まで、しっかりいい仕事してくれます。※3M、Scotchgard、スコッチガードは、３M社の商標です。◤バラけない◢がま口の口金に磁石が吸着して二つ折りをキープするので、カバンの中でも開きません。カード入れも上向き、閉じてるときは小銭入れの下だから、カードを落とす心配もなし。◤ミニマリストの二つ折り財布◢縦90mm(がま口ツマミ除く),横95mm(二つ折り時),厚さ10mm,重量51g原産国日本財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革



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