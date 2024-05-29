ポロ　ラルフローレン　キャップ　ヴィンテージ

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商品詳細
poloralphlauren90sのキャップです。台湾製つば裏緑良い具合の褪せ感です。所々汚れ等あります。ベージュと緑の珍しいカラーリングです。ユーズドですので古着やヴィンテージにご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。発送は折りたたんで梱包いたします。素材···コットンカラー···ベージュ
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