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ポロ　ラルフローレン　キャップ　ヴィンテージ
商品番号 L63894108780
商品名

ポロ　ラルフローレン　キャップ　ヴィンテージ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

poloralphlauren90sのキャップです。台湾製つば裏緑良い具合の褪せ感です。所々汚れ等あります。ベージュと緑の珍しいカラーリングです。ユーズドですので古着やヴィンテージにご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。発送は折りたたんで梱包いたします。素材···コットンカラー···ベージュ
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