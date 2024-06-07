週末値下げ　新品未使用　キン肉マン　NewEra 9FIFTY ステカセキング

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商品詳細
カラー···ブラックNewEraキン肉マンコラボキャップステカセキングです。キン肉マンショップが閉店したため市場に出ることはありません。なかなかない商品です。コレクションにもどうぞ。タグ付き未使用品。定価7000円ニューエラNewEra9FIFTYステカセキングキン肉マンキャップコラボ
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