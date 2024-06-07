パトリックコックス♪シルバーネックレス♪

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商品詳細
パトリックコックスシルバー925PatrickCoxsilverチェーン、トップのセット売りです。共にパトリックコックスで、刻印と百合のモチーフがあります。チェーンだけでも凝っているのでトップなしでも使用出来ます。トップの石はエメラルドグリーンで画像では色は伝わりにくいですか2枚目がまだわかりやすいです。とても綺麗です。チェーンの長さは48cm位でアジャスター付きで調整可能です。宜しくお願いします。クロムハーツ ゴローズ レナードカムフォート
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