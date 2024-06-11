磁気ヘマタイトゴールド4mm＆テラヘルツ4mmネックレス60cm

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商品詳細
⭐️こちらはハンドメイドです⭐️⭐️磁気健康ネックレス⭐️☆高純度テラヘルツラウンドカット4mm＆磁気ヘマタイトゴールド4mmネックレス60cmです。専用ステンレスワイヤーで作成し、金具もステンレスゴールドになります。＊試験結果報告書は参考までに、お渡しはしてないです。#テラヘルツyossy●テラヘルツ効果ゆがんだ細胞のリズムを正常な状態へと働きかける波長とされていて、美容面、健康面など注目されてます。●テラヘルツ意味自立神経整え、リラックス効果、目標達成、自己実現、お仕事のお守り●価格オーダー注文お受けします♡・36cm2920円・38cm3010円・40cm3100円・42cm3190円・45cm3325円・50cm3550円・55cm3775円・60cm4000円・65cm4225円＊後はご相談させていただきます。＊60cmの方はこのまま購入お願いします。●金具変更させていただきます。・ステンレス−200円・ステンレスゴールドアジャスター交換無料●まとめ値引きさせていただきます。2点購入100円引き3点購入200円引き4点購入300円引き●ご質問があれば、メッセージください。●発送メルカリ便です。#テラヘルツネックレス#ステンレスアジャスター#テラヘルツyossy#ゴールドフィルドアジャスター#テラヘルツブレスレット#天然石ネックレス材質···ステンレスカラー···シルバー装飾···その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/protein432334.html
http://narcologia.ru/goods/organization841362.html
http://narcologia.ru/goods/revamp953222.html
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