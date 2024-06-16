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美品 ゴローズ goro's 銀爪先金特大フェザーコンビフェザーL2枚チェーン
商品番号 K69728883747
商品名

美品 ゴローズ goro's 銀爪先金特大フェザーコンビフェザーL2枚チェーン
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 28,823 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上のコレクションから組み合わせての出品になります。原宿ゴローズにて購入しました。当時関東に住んでいたので、その頃に頻繁に通って店頭購入したものです。ゴローズの査定は代理店により様々です。少しでも不安を抱く方は直接ゴローズにて購入ください。中古のアクセサリー観点から見ればかなり綺麗な状態になるかと思います。仕事の関係で返信が遅くなる事があります。コメント無しの購入大丈夫です。※真贋を問うようなコメントや質問はお控えください。また、根拠のない独自の偏見や知識で疑いや贋作と決めつける方はご自身で店舗に並んで、ご購入下さい。※ご購入後のご要望、質問は基本的に致し兼ねますので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願い致します。
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