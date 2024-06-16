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最終値下げ　HERMES ドュザノーリング
商品番号 Q78542754050
商品名

最終値下げ　HERMES ドュザノーリング
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】エルメス（HERMES）【タイプ】コンビドゥザノー【カラー】シルバーxゴールド【サイズ】約13号【素材】シルバー925K18ゴールド【購入先】moodtokyo【購入金額】70,000円シルバー特有の細かな傷はありますが、目立つような大きな傷はありません。ご不明な点はコメントください。よろしくお願いいたします。
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