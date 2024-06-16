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NIKE x AMBUSH ヘンリーボーンネックレス ゴールド 金色 新品未使用
商品番号 T71901767816
商品名

NIKE x AMBUSH ヘンリーボーンネックレス ゴールド 金色 新品未使用
ブランド名 アンブッシュ
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKExAMBUSHヘンリーボーンネックレスゴールドとシルバーの2色ございます価格はネックレス1本の価格です購入ご希望の方は専用をお作りしますので、チェーン長さ50cm並行輸入品です、付属品なし新品未使用ですが、商品の特性上細かな傷がございます。自宅保管していたものになります、神経質な方ご遠慮ください。即日発送致します、不明点があれば納得いくまでご質問ください。
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