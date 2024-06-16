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ポーター名刺入れ　ディル新品未使用
商品番号 I17836366550
商品名

ポーター名刺入れ　ディル新品未使用
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#吉田カバン#ポーター#ディル#名刺入れ#653-09758#色：ブラック・軽量で摩擦強度に優れたコーデュラポリエステルリップストップ生地を使用した「DILL/ディル」シリーズ‼︎・表地：コーデュラポリエステルリップストップ（ウレタンコーティング/PVC加工）・裏地：ナイロンたオックス（ウレタンコーティング）・w115×H75×D20・定価9,900円新品未使用品ですが、自宅保管しておりました。神経質な方はご遠慮ください。安心丁寧なメルカリ便ゆうパケットポスト専用箱にて発送予定です！以上、ご理解いただける方、よろしくお願いします(ｏ'∀'人)
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