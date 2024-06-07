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HUFリング
商品番号 G24965351589
商品名

HUFリング
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUFREGIONALRINGサイズはSサイズになります。※約18号ぐらいになります。錆びていますが、古着やレトロな感じにも、ブランド柄ストリートファッションにもあいます！※真鍮は、空気中の成分と反応してくすんだり黒ずんだりする性質があります。お使いいただくうちについていく傷や、古びたアンティークゴールドに変わっていく色の風合いなどをじっくりと楽しめると思います。写真にある付属品は全部ついております。リングのサイド部分と内側が茶色く変化しています。写真に写るものが全てです。神経質の方はご遠慮ください。ご理解いただける方だけご購入ください。定価11000
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