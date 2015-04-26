☆新品箱付☆ホワイトハウスコックス 最上級カーフレザーカードケース【S2380】

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1875年創業以来、高品質の馬具や洗練されたデザインのベルトや鞄、財布など様々なレザーグッズを作り続けているホワイトハウスコックス【WhitehouseCox】。使用する代表的な革は、強く耐久性のあるイングリッシュブライドルレザーで、約10週間もの間、樹皮や種子など自然の草木を使い丁寧にタンニン鞣しし、さらに天然の染料を革の深部にまで染み込ませ、じっくりと時間をかけたものです。こうしてできた最高の素材を、経験豊かな職人が確かな伝統の技術で形にして行きます。しかし、惜しくも2022年12月をもって廃業してしまいました。今回は、生産終了している貴重な商品を本国より多数入荷いたしました。INDIVIDUALCOLLECTION「インディビジュアル・コレクション」最高級グレードのカーフを原皮に使用し、ハーフベジタブルタンニング・フィニッシュで鞣す事によって、原皮のクオリティを生かしたソフトな風合いの革に仕上げています。片方向にのみ模様を入れたワンウエイ・ボックスカーフという特徴的な仕上げ方法で、ライトウエイトながらも張りやコシもあり、エイジングが十分に楽しめる、ホワイトハウスコックスらしいカーフ素材になっています。上質な革の質感と気品のある発色は、ドレッシーなスタイルにもマッチします。ブランド：WhitehouseCoxモデル：S2380(カードケース)素材：最上級カーフレザーカラー：NAVY/REDサイズ：15cmx10.5cm定価：¥30,800(税込)付属品：オリジナルの箱付、紙タグ付き※購入前に必ずプロフィール欄をご覧いただき、ご了承の上、ご購入をご検討ください。#whitehousecox#gift#madeinengland#ettinger#leather#wallet#cardcase#present#isetan#ホワイトハウスコックス#プレゼント#ギフト#レザー