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レア【新品未使用】LUKEVICIOUS 1994 Choker \
商品番号 B56839067130
商品名

レア【新品未使用】LUKEVICIOUS 1994 Choker \"19\"
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUKEVICIOUS1994Choker(limited)\"19\"です。以前海外公式サイトより他アイテムと一緒に購入しました。着用せずに眠っておりましたので今回出品しております。リミテッドアイテムでした。公式サイトよりイメージ写真引用しております。※サイズ異なりますので注意ください。ストリートstreetjerrylorenzoジェリーロレンゾルークヴィシャスチョーカーネックレスシルバーfearofgodアクセサリーカニエ・ウェストTRAVISSCOTTトラヴィススコットラッパーヒップホップhippopクロムハーツCHROMEHEARTSラグジュアリーチェーン
http://narcologia.ru/goods/influenza707793.html
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