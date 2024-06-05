レア【新品未使用】LUKEVICIOUS 1994 Choker \

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商品詳細
LUKEVICIOUS1994Choker(limited)\"19\"です。以前海外公式サイトより他アイテムと一緒に購入しました。着用せずに眠っておりましたので今回出品しております。リミテッドアイテムでした。公式サイトよりイメージ写真引用しております。※サイズ異なりますので注意ください。ストリートstreetjerrylorenzoジェリーロレンゾルークヴィシャスチョーカーネックレスシルバーfearofgodアクセサリーカニエ・ウェストTRAVISSCOTTトラヴィススコットラッパーヒップホップhippopクロムハーツCHROMEHEARTSラグジュアリーチェーン
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