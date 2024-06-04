DAIWA PIER39 \

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【商品】DAIWAPIER39\"TECHWARMUPJACKET\"【品番】BJ-34022W【定価】¥41,800【サイズ】Lサイズ着丈71cm胸囲148cm肩幅58cm袖丈63cm裄丈94cm【カラー】ブラック【素材】表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%【状態】数回着用のみ(車移動が多く着用機会がなかった)(ファスナー横にやや汚れあり)クリーニングで落とせる程度です【アイテム説明】ポリエステル１００％ながらコットンのようなタッチ感のリップストップ素材。軽量でストレッチもあり、快適な着心地を実現裏面はクラシックな毛足の長いフリース素材。1990年代に多数リリースされていたウォームアップジャケットをPIER39流にアレンジいたしました。どこか懐かしく暖かみのある布帛とフリースの使い方や、カラーコンビネーション、引き手のカラーもアクセントになっております。サイドに跨るポケットワークや、ミリタリーウエアの特徴でもある袖のアクションプリーツを加え、フィッシングの際キャスティングをしやすいデザインにいたしました。