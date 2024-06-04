マシス　コーチジャケット　MASSES　SNAP JKT BLAZE

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■商品名■マシス コーチジャケット MASSES SNAPJKTBLAZE■サイズ■【XL】着丈78cm・身幅72cm・裄丈67.75cm・肩幅56.5cm即完売品■素材■VINTAGECOTTONオリジナル生地のコーチジャケット。コットンの裏地をつけ、オリジナルスナップ釦、首元のチンストラップ等、拘りのオリジナルボディーに仕上がっています。裾にドローコードが付き、シルエットの調節も可能です。■カラー■オレンジ■購入先■mashup-net公式オンライン購入■状態■新品未使用偽物が多数出品されているため納品書原本（個人情報塗りつぶし）をお送りいたします。※プロフをご確認後ご購入お願い致します。