新品コーチ財布 COACH長財布 F75000 ブラックメンズ財布 アウトレット

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商品詳細
お世話になります。ご覧いただき、ありがとうございます。COACHの長財布です。アウトレットで購入した商品で新品未使用です。◇型番：F75000◇カラー：チャコール×ブラック◇素材：PVC×レザー◇サイズ：約横幅：20.0cm高さ：10.0cmマチ：2.5cm◇仕様：ファスナー式開閉 内部：札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×12、オープンポケット×2 外部：オープンポケット×1◇付属品：ケアカード、紙袋、コーチ専用箱など※正規アウトレット店で購入しているのでご安心下さい。保管には気をつけておりますが、細かいスレなど神経質な方はご遠慮頂きます。よろしくお願いしますm(__)m
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