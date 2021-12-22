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★新品未開封　初版　石川賢画集(三) 魔神　1999 資料集
商品番号 L90461886606
商品名

★新品未開封　初版　石川賢画集(三) 魔神　1999 資料集
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。コレクションの出品です。当時物の石川賢画集3新品でシュリンク未開封品です。購入時に初版だと聞いておりますが開封しておりませんので確認ができていません。画像をご覧頂きよろしくお願いします。石川賢設定資料集資料集画集
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