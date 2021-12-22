★新品未開封　初版　石川賢画集(三) 魔神　1999 資料集

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。コレクションの出品です。当時物の石川賢画集3新品でシュリンク未開封品です。購入時に初版だと聞いておりますが開封しておりませんので確認ができていません。画像をご覧頂きよろしくお願いします。石川賢設定資料集資料集画集
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