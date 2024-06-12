茶道美術全集　全15巻

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商品詳細
千宗室監修による茶道に関する全集です。淡交社 昭和４５年から４６年に刊行一冊 ３５００円、１５冊で５２５００円写真は１巻と１５巻だけですが実際には倉庫にあるためかなり大きな全集になり輸送がやや難しい可能性はあります。茶道を学ぶ方には辞書として、またカラー写真を含め美術品としての価値が高いものと存じます。１．茶碗 中国・朝鮮２．茶碗 朝鮮３．茶碗 和物４．茶碗 楽５．茶入６．茶杓７．香合８．花入９．水指１０．釜１１．薄茶器１２．絵画１３．歌切１４．墨蹟１５．烈地なお大サイズ本で15冊だと輸送するとチョット重くなります。もしも、単品ご希望あれば対応を検討させていただきます。#茶道 #茶 #茶の湯 #芸術 #美術 #裏千家
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