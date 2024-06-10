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希少！PS3 Metal Gear Rising 本体 / Move / ゲーム
商品番号 Y30973010160
商品名

希少！PS3 Metal Gear Rising 本体 / Move / ゲーム
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【商品】プレイステーション3メタルギアライジングリベンジェンス斬PACKAGEPS3本体PS3Move（カメラ・棒・専用ソフト）PS3ゲームMetalGearSolidHDEdition、PeaceWalkerHDEditionMetalGearRising、MetalGearSolid4、MetalGearSolid5SplinterCellBlackList【動作】動作確認済みです【状態】ややキズありです【付属品】付属品はおおむね完備しているかと思いますが画像でご確認くださいHDMIケーブルは付属しません。【注意事項】箱の保証書の購入日付は自分の購入した日ではありません。（中古で購入したものです。）付属品は画像のものがすべてです。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。
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