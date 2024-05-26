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JBC バンドスタディ DVD
商品番号 J98196627209
商品名

JBC バンドスタディ DVD
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

「JBCバンドスタディDVD」定価:6,600(税込)購入しましたが、１度視聴したのみでほぼ新品状態です。１度視聴していることを確認の上、中古品扱いで購入願います。#本#芸術／音楽・舞踊#吹奏楽#JBC#バンドクリニック
http://narcologia.ru/goods/traverse214926.html
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