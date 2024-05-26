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ZEROBASEONE ZB1 ゼベワン 猫耳 トレカ コンプ
商品番号 V32679645608
商品名

ZEROBASEONE ZB1 ゼベワン 猫耳 トレカ コンプ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZEROBASEONEZB1ゼベワン特典トレカ猫耳トレカコンプリートセットギュビン表傷あり（写真2枚目記載）キムジウン両面傷、汚れあり（3.4枚目記載）他にも初期傷等ある場合がございますので、気にされる方はご購入御遠慮下さい。
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