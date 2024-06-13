★送料無料★学研まんが日本の歴史全16巻セット

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商品詳細
外装に少し傷等が見られますが中身はほぼ未使用です。内容紹介日本の歴史を、まんがでわかりやすく構成。歴史学習に役立つ写真・地図・年表なども豊富。巻頭・巻末でその時代の特色や要点を詳しく解説。学校の勉強に役立つ工夫がいっぱい。著者について元国学院大学名誉教授。古代史、文化人類学などにユニークな論を展開。「梅干と日本刀」「日本古代産業史」「日本女性史発掘」など著書多数。
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