MADLAX 設定資料集・MADLAX the Bible

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商品詳細
MADLAXの設定資料集とMADLAXtheBibleの二冊セットになります。資料集自体には大きなダメージ等は見受けられませんが、神経質な方はご遠慮ください。MADLAXtheBibleは並程度(主観になります)の状態かと思います。あくまで中古品のため、商品の状態をやや傷や汚れありに設定しております。中古品にご理解のある方のみ、ご検討ください。水濡れ防止のためA4サイズのソフトビニールケースに入れてゆうパケットで発送する予定です。
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