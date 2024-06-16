井見集 附録（せいけんしゅう　ふろく）



漢方の本ならあかし出版 / 「井見集・附録」山田業精 原著・寺澤捷年 編著 漢方の本ならあかし出版 / 「井見集・附録」山田業精 原著・寺澤捷年 編著



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「井見集附録」（せいけんしゅう ふろく）山田業精/寺澤捷年当時の定価:￥11,000（税込）発行：あかし出版#山田業精#山田_業精#寺澤捷年#寺澤_捷年#本#自然／医療・薬学・健康現在、絶版している書籍です。ほぼ使用しておりませんので、未使用に近い状態です。中身に書き込み、破損がないことは確認済みです。ただし、表紙カバーの上部などに少しヨレがございます（写真をご参照下さい）値引き交渉は致しておりません。予めご了承下さい。