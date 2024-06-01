TWICE 公式 ペンライト CANDY BONG Z 初代 ケース まとめ売り

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商品詳細
ペンライト初代CANDYBONGとCANDYBONGZショルダー付きペンライトケース3点セットです。ペンライトケースは自宅保管のみの新品です︎☺︎ペンライト動作確認済み❣️どちらとも1回のみ使用し、自宅保管しておりました。全体的には2つともきれいですが、画像8枚目、Zの方は箱にこのような汚れが数ヶ所あります。電池は付きません。TWICEアルバム他グッズも出品中です❣️全体的にはきれいだと思いますが、自宅保管品なので、細かい傷、折れ、汚れ等、が気になる方はご購入をご遠慮下さいm(__)mナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィワールドツアースタジアム公演東京ドームドームツアーアリーナツアーショーケースライブライブツアーグッズライブライブグッズLIVEREADYTOBEライトバンドキャンディボン団扇まとめ売りonemoretimeワンモアタイムdreamdaydreamdayドリームデイTWICELIGHTSTWICELANDzone2FantasyParkTWICE2candypopキャンディーポップTWICE1stARENATOUR2018BDZTWICEJAPAN1stSINGLEonemoretimecandypop#TWICE#グッズ#ペンライト#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィグッズ種類···ペンライト
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