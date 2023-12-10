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新田氏研究



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越後岩松家私史』第１章



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【古書・昭和13年】新田氏研究 藤田精一 著（K_0816）見返しに「古賀蔵書」の角印あり、この古賀蔵書印は古賀十二郎の所蔵印である目次上編 鎌倉時代、地方豪族としての新田氏 第一章 新田氏、殖民的發展の觀察 第二章 新田氏、經劑的事情の觀察中編 勤王の闘將軍としての新田義貞 第三章 新田義貞の勤王 第四章 新田義貞の闘征 第五章 叡山、前の役 第六章 新田義貞の西征 第七章 兵庫の大拒戰 第八章 叡山、後の役 第九章 新田義貞越前の苦戰 第十章 新田義貞の勤王志向論下編 勤王の戰士としての新田氏一族 第十一章 越前の於ける脇屋義助 第十二章 播・豫・備の新田氏 第十三章 安藝・石見の新田氏 第十四章 越後に於ける新田氏 第十五章 新田義宗・義興・脇屋義治等の蹶起 第十六章 新田義宗諸子の苦節 第十七章 傳外に葬られたる新田支族の奮忠 第十八章 告ぐる無き新田支族の苦節・奮忠 第十九章 新田氏本宗の後裔外編 新田氏史的評論 第二十章 新田氏勤王の死角論と、顯彰說■形態：横15.8×縦22.5×厚2.5㎝ 厚表紙■頁数：298頁■著者：藤田精一■發行者：長坂金雄■發行所：雄山閣■発行日：昭和13年5月22日發行■定価：参圓弐拾銭■対象：古書にご理解のある方■状態：表紙/剥げ・シミ 背/題字箔剥げ 裏表紙/剥げ・シミ 三方/シミ・汚れ 見返し/シミ・ヤケ・傷み所蔵角印 中頁/紙焼け・シミ■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。