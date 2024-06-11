ニンテンドーDS Lite アイスブルー と充電器　セット

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ニンテンドーDSLiteアイスブルーと充電器 セットです。タッチペン付属します。動 作：ざっと動作確認済みです。ボタン：一通りのボタンは確認済みです。液 晶：少し焼けがありますその他いろいろ機能はあるかと思いますが未確認です。全体的に傷や汚れがあります。特にLRボタンに目立った汚れがあります。また画面にタッチペンによる擦り傷があります。使用感強めとお考え下さい。自宅保管の中古品ですので、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。